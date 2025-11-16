Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 22:30

Культура

В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино"

В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино"

"Кинокульт": "Афоня"

Папа римский принял звезд мирового кино в Ватикане

Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" уже можно увидеть в Москве

В столице прошла светская премьера нового фильма "Маша и Медведи"

Церемония награждения топ-менеджеров состоялась в Москве

Восьмой Большой Детский фестиваль завершился в Москве

На сцене Театра имени Маяковского показывают "Скучную историю"

Театр имени Маяковского представил спектакль "Скучная история"

"Интервью": Владимир Майзингер – о том, во что он не верит

В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино".

Зрителям представили киноверсию спектакля "Воскресение" Александринского театра. Главную роль сыграл Тихон Жизневский.

Роман писателя Льва Толстого об аристократе, который соблазнил и бросил простую девушку, получил новое жанровое воплощение. После премьеры спектакль покажут в кинотеатрах по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика