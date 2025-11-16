16 ноября, 22:30Культура
В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино"
Зрителям представили киноверсию спектакля "Воскресение" Александринского театра. Главную роль сыграл Тихон Жизневский.
Роман писателя Льва Толстого об аристократе, который соблазнил и бросил простую девушку, получил новое жанровое воплощение. После премьеры спектакль покажут в кинотеатрах по всей России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.