Владелец "Вашингтона" Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в регулярке НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, которому удалось забить 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордный гол форвард забросил "Сент-Луису" в ночь на 6 ноября. О великом событии и реакции на него расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Приятно, что все закончилось"

Фото: AP Photo/John McDonnell

Перед очередным матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" в прессе обсуждали голевую "засуху" Александра Овечкина. Всего 2 шайбы в 12 матчах – личный антирекорд форварда "Вашингтона", который случился на пороге очередного великого достижения россиянина в североамериканской лиге.

Рекорд Уэйна Гретцки Овечкин преодолел в апреле 2025 года, забив 895 голов в регулярке НХЛ. Теперь же россиянин стал первым, кто открыл "клуб 900".

До домашней игры против "Сент-Луиса" в ночь на 6 ноября у "Вашингтона" было четыре поражения подряд, но здесь все пошло как надо – в том числе усилиями Александра Великого. При счете 1:0 в пользу "Кэпиталз" на 23-й минуте Овечкин поймал отскок от борта после броска защитника Джейкоба Чиркана и послал шайбу в створ с неудобной руки – голкипер "блюзменов" Джордан Биннингтон не успел переместиться и закрыть угол.



Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

При этом пока "Вашингтон" в полном составе выкатил на лед поздравлять своего капитана с 900-й шайбой в регулярке, вратарь соперника попытался спрятать историческую шайбу себе в амуницию. Но утаить снаряд не удалось – судья увидел кражу артефакта, после чего Биннингтон понуро вернул его обратно.

"Столичные" добили своего соперника, разгромив 6:1, Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ, а в раздевалке его ждал пивной душ – ровно как и в момент 895-й шайбы. После игры нападающий назвал свой 900-й гол огромной цифрой, а все происходящее – особенным моментом.





Александр Овечкин нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Приятно, что все закончилось и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово.

При этом Овечкин рассмеялся на пресс-конференции после вопроса о попытке голкипера "блюзменов" спрятать теперь уже знаменитую на весь мир шайбу.

"Да, я видел это. Я не буду это комментировать", – сказал он.

Теперь же эксперты и журналисты высчитывают вероятность нового рекорда Овечкина, который еще недавно казался абсолютно недосягаемым. С учетом игр в плей-офф шайба Александра в ворота "Сент-Луиса" стала 977-й, в то время как лучшее достижение по этому показателю принадлежит все тому же Гретцки – 1 016 голов.

В период прошлой антирекордной серии, которая пришлась на сезон 2023–2024, россиянин забил 31 шайбу в 79 играх. А чтобы как минимум повторить достижение легендарного канадца, нужно еще 39. При этом подогреваются разговоры, что нынешний сезон может стать для 40-летнего Овечкина последним не только в НХЛ, но и в карьере в целом.

"Не могу понять, как ему это удается"

Фото: AP Photo/John McDonnell

В честь нового достижения Александра Овечкина "Вашингтон" устроит специальную церемонию в ночь на 27 ноября перед домашним матчем против "Виннипега". При этом чествование 900-й шайбы (которых к тому моменту может быть и больше) совместят с поздравлениями с другим достижением – преодолением отметки в 1 500 матчей за одну команду в регулярных чемпионатах НХЛ, которая покорилась ему 26 октября в игре против "Оттавы". Ови стал лишь восьмым хоккеистом лиги, кому удалось подобное.

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис после 900-го гола Александра Великого назвал его сердцем хоккея.





Тед Леонсис владелец клуба "Вашингтон Кэпиталз" 900 голов. Только для Александра Овечкина этот рубеж казался неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру.

Главный тренер "столичных" Спенсер Карбери и вовсе признался, что не представляет, как это возможно.

"Честно говоря, я до сих пор не могу понять, как ему удается делать это с той же интенсивностью, что и в течение последних 20 лет. Думаю, понадобятся годы размышлений, чтобы по‑настоящему осознать, что произошло за последние пару лет", – процитировала специалиста пресс-служба НХЛ.

Отдали должное Овечкину и его одноклубники. К примеру, защитник Джон Карлсон отметил, что спокойно воспринимать подобные достижения просто невозможно.

"По правде говоря, я знаю, что после родео, в котором мы участвовали в последние год-два, кажется, что ты ко всему привыкаешь. Но то, что он сделал, просто невероятно. Никто из нас не может представить себе его спад в результативности. Думаю, он получит от этого гола большой импульс в дальнейшем", – сказал Карлсон пресс-службе "Вашингтона".

Сошли с ума после очередного достижения Овечкина и фанаты – причем не только "Кэпиталз". В соцсетях поклонники хоккея восхищены, что им повезло увидеть вживую переписывание казалось бы незыблемых рекордов.

"Забить 900 голов – сумасшедшее достижение на любом уровне. Ови совершил что-то поистине потрясающее"; "Сложно представить, что где-то есть люди, которые до сих пор не зафанатели от Овечкина"; "Ови – хоккеист, который рождается раз в поколение. Возможно, мы больше никогда не увидим снайпера, который был бы на него хоть немного похож"; "Хоть и болею за "Питтсбург", но не могу не сказать, что Ови абсолютно заслужил добиться столь невероятного достижения. Алекс – выдающийся игрок!" – высказались комментаторы в соцсетях.

При этом слава о достижении Овечкина вышла далеко за пределы хоккея. К примеру, специальное поздравление для Александра записал не менее легендарный скейтбордист Тони Хоук. Для него цифра 900 тоже не чужая: он стал первым в мире, кто сумел сделать трюк с вращением на 900 градусов. Доску, с помощью которой Хоук это сотворил, он продал примерно за 1,15 миллиона долларов.

"Уверен, у тебя впереди еще много голов. А если ты достигнешь отметки в 1 080, придется поговорить с Томом Шааром – это тот парень, который сделал подобное вращение (на 1 080 градусов. – Прим. ред.) на скейтборде. Ну, а пока мы оба в "клубе 900". Поздравляю, Ови!" – сказал Хоук на видео, опубликованном пресс-службой "Кэпиталз".

Овечкина тепло поздравили и на родине. Специальное обращение к хоккеисту подготовило посольство России в США, обратившись к нему: "Уважаемый Александр Михайлович".





из сообщения посольства РФ в США Ваши преданные поклонники в России, Америке и во всем мире с замиранием сердца следят за очередным фирменным броском Овечкина, легендарного Ови, "из своего офиса". Ваша чемпионская сила воли, упорство, трудолюбие и преданность любимому делу вдохновляют поколение наших юных хоккеистов во славу отечественного хоккея. Желаем новых рекордов, неиссякаемой энергетики и богатырского здоровья. Шайбу, шайбу! Иди, Ови, иди!

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в беседе с ТАСС отметил, что успехи Овечкина в Северной Америке помогают развиваться спорту в его родной стране.

"Желаем ему здоровья, успехов, а этот очередной рекорд дает импульс детям идти в хоккейные школы. Это лучшая популяризация хоккея. Все дети будут стремиться забивать с неудобной руки, красиво. Это отличный пример", – подчеркнул Ротенберг.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, высказала предположение в беседе с агентством, что Овечкин мог бы держать столь высокий уровень и дальше. А поэтому не исключила, что он в конечном итоге передумает заканчивать с хоккеем в ближайшие годы.

