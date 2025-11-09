Форма поиска по сайту

09 ноября, 16:30

На сцене театра "Точка Ру" показали детский спектакль "Щелкунчик" с куклами

На сцене театра "Точка Ру" проходит детский спектакль "Щелкунчик" с использованием кукол. Постановка создана специально для юной аудитории, но способна удивить и взрослых зрителей.

В спектакле оживают куклы и персонажи, а волшебная музыка и трогательные моменты переносят зрителей в сказочный мир произведений Гофмана. Для создания атмосферы в постановке используется музыка Эдварда Грига.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

