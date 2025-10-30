Народный артист СССР Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет

Фото: kino-teatr.ru

Ушел из жизни народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов. Ему было 87 лет, сообщила пресс-служба Узбекского национального академического драматического театра.

Представители учреждения выразили соболезнования членам семьи и близким артиста.

Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского.

Артист работал в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы, более 20 лет – директором театра. В 2015 году в Узбекском национальном академическом драматическом театре Ахмедов создал новый театр-студию "Школа актерского мастерства".

Он сыграл более 40 ролей в фильмах, в том числе в кинокартинах "Фуркат", "Зумрад", "Минувшие дни", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Битва трех королей" и других. Также актер принимал участие в дублировании более 400 фильмов.

Ахмедов является лауреатом Государственной премии и обладателем ордена "За самоотверженный труд".