Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно с 10 по 16 ноября

Музеи, дворцы, усадьбы, квартиры известных писателей и не только можно посетить бесплатно в рамках проекта "Московская музейная неделя". Расскажем, какие площадки стоит посетить с 10 по 16 ноября.

Искусство, наука и лирика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 11 ноября, можно отправиться в выставочный зал "Домик Чехова" и увидеть картины народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко. Это автор монументальных полотен на темы русской истории. Он участвовал в создании и реставрации интерьеров храма Христа Спасителя и Вооруженных сил Российской Федерации, а также кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Чтобы посетить выставку, необходимо заранее оформить электронные билеты.

Также посетителей ждут в Московском музее современного искусства – первом в России государственном музее, в коллекциях которого представлены исключительно произведения ХХ и XXI веков. У гостей есть возможность бесплатно побывать на площадках музея на Петровке и Гоголевском бульваре, посмотреть работы в музеях-мастерских Зураба Церетели, Дмитрия Налбандяна и музее Вадима Сидура. Кроме того, можно посетить выставку "Лики и лица: путешествия образов" в образовательном центре музея.

Помимо этого, во вторник горожан приглашает в гости "Мультимедиа-арт-музей". Можно отправиться на любую из пяти выставок: "Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из собрания Фонда Синара", "Вдох-выдох", "Спасибо вам, что были снами", "Опознанный объект" (где представлены работы художника Андря Гросицкого) и "История села Ижевского. 1890–1930-е годы" (выставка картин Ивана Филатова).

В четверг, 13 ноября, в рамках "Недели" свои двери откроет Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева. В этот день все желающие могут изучить постоянную экспозицию, где хранятся уникальные препараты по аномалиям развития, анималистическая живопись, муляжи грибов и многое другое. Также гостей приглашают посмотреть выставку "12 признаков живого", где можно увидеть гнезда, скелеты животных, минералы и камни. Кроме того, есть возможность попасть в павильон № 29 "Цветоводство и озеленение", где сейчас работает выставка "Морфогенез. Третья природа", и отправиться на занятия в "Школе садоводов", где научат ухаживать за растениями, подбирать грунт и создавать фитодизайн.

Также для всех желающих 13 ноября будут открыты двери Дома-музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Сюда поэтесса переехала в 1914 году вместе с мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной и прожила до 1922 года. Именно в это время она написала десять книг лирики, создала первые пьесы и эссе.

В субботу, 15 ноября, жителей и гостей столицы приглашают посетить "Есенин-центр", где открыты выставки "Такие мы с Вами разные" и "Есенин и Блок: дороги и строки".

А в воскресенье можно бесплатно побывать в первом и единственном в России Государственном мемориальном музее Михаила Булгакова. Он находится в квартире № 50 дома 10 на улице Большой Садовой, которая стала прототипом "нехорошей квартиры" в романе "Мастер и Маргарита".

Палаты да дворцы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В понедельник, 10 ноября, в рамках "Московской музейной недели" можно прогуляться по палатам Старого Английского Двора – одного из древнейших московских зданий, возведенного в начале XVI века. А если зайти на цокольный этаж, удастся увидеть выставки проекта #Подклет, посвященные исследованию событий, личностей и артефактов, оставивших след в истории и культуре России.

Также гостей ждут в дворцовом комплексе музея-заповедника "Царицыно". Можно посетить Большой, Средний (Оперный дом) и Малый дворцы, а также Хлебный дом, Третий Кавалерский и оранжерейные корпуса. Здесь работают временные и постоянные выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству и истории дворцового ансамбля.

В среду, 12 ноября, можно прогуляться в музее-усадьбе "Люблино", чтобы ближе познакомиться с его историей. Гостей приглашают во дворец Н. А. Дурасова, относящийся к памятникам архитектуры эпохи классицизма. Здесь сохранились оригинальные настенные и потолочные росписи, а также барельефы на сюжеты античных мифов и легенд.

А в четверг, 13 ноября, есть возможность узнать много интересного о реставрации дворца усадьбы Останкино. На посвященной этому выставке пройдет экскурсия, во время которой расскажут, как проходили уникальные реставрационные работы с использованием многообразных материалов отделки. Также в этот день можно бесплатно посетить дворец в усадьбе Кусково, который представляет собой образец усадебного дома второй половины XVIII века.

Все подробности и информация о других мероприятиях доступны на официальном сайте.

