Ушел из жизни сорежиссер "Самой обаятельной и привлекательной" Геральд Бежанов

Фото: кадр из фильма "Тайны советского кино"; режиссер – Максим Володин, Владимир Гуськов (III), Геннадий Янсерп, Ян Серн, Сергей Пылаев, Оксана Вилента; производство – ТВЦ

Кинорежиссер Геральд Бежанов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в своем телеграм-канале.

Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Он выпускник Тбилисского госуниверситета и режиссерского факультета ВГИКа. Его дебютом в качестве режиссера-постановщика стал фильм "Желтый тондыр", снятый на киностудии "Арменфильм".

С 1975 года Бежанов начал работать режиссером-постановщиком на "Мосфильме". Спустя несколько лет он также организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).

Массовую известность режиссер получил после своей работы над фильмом "Самая обаятельная и привлекательная". Среди его работ – "Срочный вызов", "Витя Глушаков – друг апачей", "Где находится нофелет?", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель" и другие кинокартины.

Бежанов – член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер ордена Дружбы.