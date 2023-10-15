Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

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Английский актер и писатель сэр Майкл Кейн объявил о завершении своей актерской карьеры в возрасте 90 лет. Об этом он сообщил в эфире BBC Radio 4.

По словам Кейна, в последние годы ему предлагают только роли пенсионеров, которые редко бывают главными героями фильмов. Так как он не может это изменить, он решил завершить карьеру.

Актер добавил, что не вернется в сферу кино, так как ему понравилось писать книги. Он поделился, что в дни пандемии COVID-19 он написал триллер "Смертельная игра".

Майкл Кейн наиболее известен по своим ролям в таких картинах, как "Интерстеллар", "Начало", "Престиж", "Темный рыцарь" и прочих. Он дважды является обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах "Правила виноделов" и "Ханна и ее сестры".

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