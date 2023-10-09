Умер народный артист УССР и ЛНР Михаил Голубович

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Заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни в Луганске, сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах", – отметил глава республики.

Народный артист Украинской ССР и ЛНР, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной ушел из жизни после тяжелой болезни, указал Пасечник.

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в Золотоноше Полтавской области УССР (ныне Черкасская область). Окончил Киевский государственный институт театрального искусства, снимался в известных фильмах "Как закалялась сталь", "Кортик" и "Хождение по мукам". В августе 2023 года Владимир Путин присвоил Голубовичу звание "Заслуженный деятель искусств РФ".