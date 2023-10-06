Умер известный российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

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Известный советский и российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков ушел из жизни 5 октября в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию кинорежиссеров России.

Как уточнили агентству в оперативных службах, причиной смерти режиссера могла стать острая сердечная недостаточность. Тело мужчины в квартире на улице Генерала Белобородова нашел племянник.

Максаков родился в 1947 году в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИК, после чего работал ассистентом режиссера и режиссером. За годы карьеры снял четыре картины, к двум из которых сам написал сценарии.

Также Максаков снимался в эпизодических ролях в кино. В частности, сыграл в картинах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник".

Наиболее известен как режиссер дубляжа. Под его руководством были озвучены такие известные зарубежные картины, как "Евротур", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Ван Хельсинг", "Догма", "Мальчишник в Вегасе" и другие.

