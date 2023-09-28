Сыгравший Дамблдора Майкл Гэмбон умер в 82 года

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Warner Bros. Pictures

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, который сыграл профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление вдовы покойного.

"Мы глубоко удручены необходимостью сообщить о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый родными муж и отец мирно умер в больнице после того, как у него было выявлено воспаление легких. У его постели находились его жена Анна и сын Фергюс", – говорится в письме.

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года. Он часто играл на сцене Королевского Национального театра, где исполнил роли таких персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний. Имеет статус Командора ордена Британской империи.

Наибольшую популярность в мировом кинематографе Гэмбон получил за роль Альбуса Дамблдора – директора школы волшебников Хогвартс. Актер присоединился к касту культовой кинофраншизы с третьей части под названием "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Помимо этого, Гэмбон сыграл в таких картинах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.