Способность Брюса Уиллиса разговаривать резко снизилась

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Способность Брюса Уиллиса разговаривать из-за деменции резко снизилась. Об этом сообщил изданию Page Six друг актера, создатель сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Карон.

По его словам, Уиллис почти не говорит. Друг актера старается разговаривать с ним и его женой, а также поддерживать общение с тремя старшими детьми.

"Я стараюсь оставаться частью его жизни", – сказал Карон.

В марте 2022 года Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи). Из-за болезни ему было тяжело учить сценарий, а это замедляло съемки.

В феврале 2023-го американскому актеру поставили диагноз "лобно-височная деменция". По словам его жены, сейчас нет лечения этого заболевания.

В августе этого года Квентин Тарантино пригласил Уиллиса поучаствовать в своем последнем фильме. Режиссер сказал, что в случае, если съемки окажутся невозможными, в картине появится короткий отрывок из другого фильма с участием Уиллиса.

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