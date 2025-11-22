Петровский путевой дворец приглашает на обзорные экскурсии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября стартуют новые экскурсионные программы по историческим залам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Участники экскурсии смогут познакомиться с историей дворца.

"В парадном дворе-курдонере посетители узнают об архитектурных особенностях дворца, о феномене путевых дворцов в отечественной истории и о происхождении названия Петровского путевого дворца", – говорится в сообщении.

Основная часть экскурсии пройдет в помещениях. Для гостей проведут лекцию, в ходе которой они узнают в том числе о Петровском парке, особенностях коронационного церемониала, а также досуге москвичей разных эпох.

Кроме того, участники экскурсии посетят парадные залы и гостиные на втором этаже, восстановленные в ходе реставрации 1997–2011 годов. Гостям расскажут о символике декоративного убранства каждого из залов.

Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на официальном городском сервисе "Мосбилет".

