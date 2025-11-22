22 ноября, 10:09Культура
Петровский путевой дворец приглашает на обзорные экскурсии
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября стартуют новые экскурсионные программы по историческим залам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Участники экскурсии смогут познакомиться с историей дворца.
"В парадном дворе-курдонере посетители узнают об архитектурных особенностях дворца, о феномене путевых дворцов в отечественной истории и о происхождении названия Петровского путевого дворца", – говорится в сообщении.
Основная часть экскурсии пройдет в помещениях. Для гостей проведут лекцию, в ходе которой они узнают в том числе о Петровском парке, особенностях коронационного церемониала, а также досуге москвичей разных эпох.
Кроме того, участники экскурсии посетят парадные залы и гостиные на втором этаже, восстановленные в ходе реставрации 1997–2011 годов. Гостям расскажут о символике декоративного убранства каждого из залов.
Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на официальном городском сервисе "Мосбилет".
Ранее стало известно, что двухмесячный ребенок стал самым юным посетителем усадьбы "Останкино". Культурные учреждения Москвы становятся более адаптированными для посещения с детьми. Сейчас во всей столице действует 64 таких пространства. Все комнаты оснащены по единым стандартам комфорта и безопасности.