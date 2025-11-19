Маршрутные листы с заданиями для школьников разработали на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ разработали специальные маршрутные листы с заданиями для школьников, решивших самостоятельно изучать выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", которая работает в павильоне № 1 "Центральный". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На выставке можно увидеть 104 живописных полотна и 11 скульптур, которые являются подлинными шедеврами изобразительного искусства, совершившими большое путешествие из Санкт-Петербурга в столицу.

Чтобы экскурсия была особенно увлекательной для юных посетителей, программы адаптируют с учетом возраста участников в группах. Специалисты также задают ребятам больше вопросов. Например, они предлагают угадать, чем был знаменит изображенный на картине человек, судя по его одежде, позе, выражению лица и прочему.

Для тех ребят, которые решили изучить выставку без помощи экскурсоводов, были разработаны специальные маршрутные листы с заданиями. Они представлены в двух вариантах: на старшеклассников и детей младшего школьного возраста.

Прохождение заданий позволит превратить самостоятельное посещение выставки в увлекательный квест, связанный с историей Москвы. Подобное знакомство ребят с произведениями художников и скульпторов запомнится надолго.

В дни школьных каникул юным посетителям выдают маршрутные листы сразу при входе на выставку. Задания даются по одному на команду, будь то группа или семья. Вопросы в этих заданиях заставят детей более внимательно рассматривать экспонаты, а карта на обратной стороне поможет не заблудиться на выставке.

После выполнения всех заданий маршрутный лист можно будет забрать с собой на память.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" является проектом Государственного Русского музея, который был подготовлен в сотрудничестве с правительством Москвы, столичным Департаментом культуры и ВДНХ. Выставка состоит из четырех разделов, позволяющих увидеть столицу во всем ее величии и красоте. Побывать на выставке можно ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что музей городского хозяйства Москвы проведет серию экскурсий "ЖКХ глазами художников" в рамках выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Встречи пройдут в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ 22 и 29 ноября в 16:30, а также 21 и 28 ноября в 18:30.

С 13 ноября жители и гости столицы также могут посетить выставку "Литургия верных" художника-живописца, члена Союза художников России Владимира Киреева. Она открылась на Гоголевском бульваре. Выставка покажет посетителям силу духа русских людей в разные эпохи.