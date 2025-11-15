Двухмесячный ребенок стал самым юным посетителем культурных учреждений Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные культурные учреждения становятся более адаптированными для посещения с детьми. Самому юному гостю усадьбы "Останкино" два месяца, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Сегодня во всей столице действует 64 таких пространства, где родители могут покормить ребенка, переодеть его или просто передохнуть. Все комнаты оснащены по единым стандартам комфорта и безопасности – от пеленальных столов и кресел до средств гигиены и кулеров с водой", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Они открыты в Московском зоопарке, музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", усадьбе "Кусково", Центре реставрации и хранения усадьбы "Останкино", а также еще в 52 парках.

Пресс-служба отметила, что создание таких зон является неотъемлемой частью проектов реконструкции и благоустройства культурных учреждений.

"Новая комната матери и ребенка появится, например, после завершения реставрации здания Мемориального музея Скрябина", – говорится в сообщении.

Кроме того, культурные программы появляются в формате 0+. В парке "Зарядье" для малышей организовывают научные фестивали и интерактивные выставки. В музее-заповеднике "Царицыно" проводят бэби-программы, например "Колыбельный вечер". Также там проходит цикл "Прогулки для малышей".

Ранее в Государственном историческом музее состоялась церемония вручения первых паспортов 20 юным москвичам. Она была организована центрами "Мои документы". Ребятам вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, лифлет об истории этого документа и буклет с книжными рекомендациями.

