Экскурсия по киностудии "Союзмультфильм" доступна участникам "Миллиона призов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Программа лояльности "Миллион призов" предоставила москвичам возможность посетить экскурсию по киностудии "Союзмультфильм" в честь Международного дня анимации. Для этого можно использовать городские или детские баллы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Детский центр киностудии создал программы для гостей любого возраста. К примеру, подростков до 10 лет приглашают на "Город открытий", в который вошли посещение музея "Золотая коллекция" и мастер-класс, где дети сделают собственный мультфильм.

Для горожан от 6 лет была сформирована программа "Анимация для детей". В нее включены показ лучших авторских мультфильмов в профессиональном кинозале и авторский развлекательный интерактив. На память дети получат брендированный сувенир от "Союзмультфильма".

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться на сайте с помощью Mos ID, после чего перейти к карточке поощрения, выбрать городские или детские баллы и оформить заказ. Затем москвичи увидят в личном кабинете промокод. Он доступен в раздел "Заказы". Промокод следует использовать при покупке билета на сайте "Союзмультфильма".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 70% российской анимации создается в Москве. В частности, только в прошлом году в мегаполисе было произведено около 7 тысяч минут соответствующего контента.

Также мэр напомнил, что скоро откроется Московский кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать продукт любой сложности и увеличить объем производства.

