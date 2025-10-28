Сергей Собянин: более 70% российской анимации создается в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 70% российской анимации создается в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В частности, только в прошлом году в мегаполисе было произведено около 7 тысяч минут соответствующего контента.

"Скоро откроется Московский кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать продукт любой сложности и увеличить объем производства", – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что на данный момент 8 ведущих анимационных студий, специализирующихся на создании контента для детей и взрослых, уже прошли отбор на резидентство в кластере.

Всем им предоставят современную технологическую инфраструктуру, включая студии захвата движения и звукозаписи, а также специальный кинозал для просмотра материалов. Там же планируется реализация образовательных и экспортных программ поддержки, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в Киностудии имени М. Горького завершились съемки новогоднего фильма "Письмо Деду Морозу", в котором звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро заговорит по-русски. Кинокартину сняли при участии компаний "Майвэйстудия" и Magic Factory Animation, а сам проект реализовали при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и "Москино". Старт широкого проката запланирован на 27 ноября 2025 года.