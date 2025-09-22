Юные москвичи получили первые паспорта на церемонии в Историческом музее

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

В Государственном историческом музее состоялась церемония вручения первых паспортов 20 юным москвичам. Она была организована центрами "Мои документы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Аналогичное мероприятие, проводимое в Музее Победы, получило отклик у родителей и ребят, поэтому было решено распространить опыт на Государственный исторической музей, отметила замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина.

"Символично, что вручение проходит именно здесь, где каждый экспонат напоминает о наших корнях, традициях и достижениях. Ребята участвуют в таких церемониях с особым трепетом, а воспоминания о них остаются на всю жизнь. Мы также подготовили специальные подарки для юных москвичей – это персонализированные обложки на паспорт с их инициалами и патриотические книги издательства "Детская литература", – рассказала она.

Кроме того, ребятам вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, лифлет об истории этого документа и буклет с книжными рекомендациями.

Юные москвичи также приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, посетили Парадные сени Исторического музея и побывали на экскурсии по экспозиции "Исторические шедевры Золотой кладовой".

Церемонии вручения первых паспортов проходят каждую неделю по пятницам во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ. Среди них – ТРЦ "Афимолл Сити", "Спектр", "Щелковский", "Город", Columbus, "Мегаполис", "Калейдоскоп", "Кунцево Плаза", а также ВДНХ.

Чтобы стать участником, нужно подать документы, выбрав удобную дату на mos.ru. Сделать это необходимо не менее чем за 10 дней до церемонии и не ранее следующего дня после исполнения 14 лет.

Среди документов понадобятся свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5х4,5 и квитанция об оплате госпошлины. Пройти две последние процедуры можно непосредственно в центре госуслуг.

Рекомендуется приходить за 40 минут до начала мероприятия. При этом в случае пропуска забрать паспорт можно будет в центре госуслуг, указанном в расписке при подаче документов.

Ранее москвичам рассказали, как на портале mos.ru функционирует сервис "Проверка подлинности документов жилищного учета". Он позволяет верифицировать девять типов документов: выписки из домовой книги, единый жилищный документ, справки о наличии и отсутствии задолженности и другие.

