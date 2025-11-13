Москвичей пригласили посетить выставку "Литургия верных" Владимира Киреева

Фото: телеграм-канал "Владимир Киреев"

С 13 ноября жители и гости столицы могут посетить выставку "Литургия верных" художника-живописца, члена Союза художников России Владимира Киреева. Она открылась на Гоголевском бульваре. Об этом рассказал член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве Михаил Швыдкой.

Он отметил, что выставка покажет посетителям силу духа русских людей в разные эпохи. Картины Киреева рассказывают о любви к России и ее культуре. Художник передает образы героев разного времени и показывает в своих работах как войны, так и зарисовки мирной жизни.

"Сохранение исторической памяти сегодня – одна из важнейших наших задач. И эта память не только на страницах учебников по истории, она и в музыке, и в стихах, и на картинах – в том числе тех, которые создает Владимир Киреев", – добавил Швыдкой.

Он выразил уверенность, что посетители не останутся равнодушными, выставка напомнит им о самых важных вещах в жизни человека.

Отмечается, что некоторые работы Киреева, представленные на экспозиции, должны будут появиться в новых изданиях учебников истории. Выставку, которую организует РВИО, можно посетить до конца декабря.

