Московский театральный фестиваль получил национальную премию – Сергунина

Фото: пресс-центр премии "Бренд года в России 2025"

Фестиваль "Театральный бульвар" стал лауреатом национальной премии "Бренд года в России", взяв сразу три награды. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект получил награды в категориях "Услуги в сфере культуры и искусства" и "Услуги в сфере организации мероприятий". Кроме того, он стал лучшим в специальной номинации "Культурный код". Этой наградой отмечаются бренды, вносящие значительный вклад в развитие культуры, искусства или образования.

Вице-мэр отметила, что фестиваль за два сезона привлек больше 2 миллионов жителей и гостей Москвы.

"Театральный бульвар" – яркое событие, возможность увидеть воочию ведущих артистов страны, понаблюдать за репетициями и читками пьес, поучаствовать в обсуждениях и практикумах", – сказала Сергунина.

При этом за два года существования "Театральный бульвар" получил уже восемь наград.

В 2025 году столичный проект стал самым продолжительным театральным фестивалем в мире. Он длился 92 дня и охватил 14 городских площадок, в том числе сцены на Покровском, Чистопрудном, Цветном бульварах, на Патриарших прудах. В программу фестиваля вошло больше тысячи постановок.

Премия "Бренд года в России" вручается уже в третий раз. В этом году организаторы получили более 600 заявок.

Ранее стало известно, что в Москве состоится Всероссийский марафон-фестиваль театров "Россия – Театр – Общество". Его организуют в рамках подписанного трехстороннего соглашения между Союзом театральных деятелей (СТД) РФ, Минкультуры и правительством столицы.

Постановки в рамках нового проекта будут представлены на фестивале "Театральный бульвар".