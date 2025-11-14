Форма поиска по сайту

14 ноября, 18:30

Инсталляцию с банковскими терминалами показали в Московском музее современного искусства

Инсталляцию с банковскими терминалами показали в Московском музее современного искусства

Привычное банковское оборудование можно превратить в художника. Этому посвящена новая инсталляция в Московском музее современного искусства. Она стала поводом для большого разговора о том, почему бизнес становится креативнее.

В центре экспозиции – 300 платежных терминалов старого поколения. Изображение на все экранах синхронизировано. Медиастена функционирует как единая система. Новый аппарат там всего один, но у него самая важная задача. Он сканирует лицо и создает цифровой портрет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

