"Новости дня": самый длинный трамвайный маршрут в мире запущен в Москве

В Москве запустили самый длинный трамвайный маршрут в мире протяженностью 27 километров. Трамвайный диаметр Т1 проходит от метро "Университет" до района Метрогородок. Маршрут работает по принципу Московских центральных диаметров и соединил 4 железнодорожных вокзала.

Новый маршрут обслуживает 24 станции метро, МЦК и МЦД, обеспечивая пересадки на разные виды транспорта. Пассажиропоток составит более 110 тысяч человек в сутки, что почти вдвое превышает показатели предыдущих маршрутов.

Подробнее – в программе "Новости дня".