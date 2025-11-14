Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 02:20

Транспорт

"Новости дня": самый длинный трамвайный маршрут в мире запущен в Москве

"Новости дня": самый длинный трамвайный маршрут в мире запущен в Москве

Тематический поезд к 15-летию Московского театра мюзикла запустили в столичном метро

Итоги сезона речной навигации подвели в Москве

Второй импортозамещенный самолет МС-21 успешно прилетел из Иркутска в Жуковский

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве вечером 13 ноября

Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Деньги 24": средняя стоимость нового легкового автомобиля в России обновила рекорд

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Это Москва. Инфраструктура": грузовой каркас

Собянин: связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

В Москве запустили самый длинный трамвайный маршрут в мире протяженностью 27 километров. Трамвайный диаметр Т1 проходит от метро "Университет" до района Метрогородок. Маршрут работает по принципу Московских центральных диаметров и соединил 4 железнодорожных вокзала.

Новый маршрут обслуживает 24 станции метро, МЦК и МЦД, обеспечивая пересадки на разные виды транспорта. Пассажиропоток составит более 110 тысяч человек в сутки, что почти вдвое превышает показатели предыдущих маршрутов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика