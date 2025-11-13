Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": продажи новых автомобилей в РФ в октябре установили абсолютный рекорд

Продажи новых гибридных автомобилей в России в октябре установили абсолютный рекорд, а электромобилей – максимум с мая прошлого года, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, так россияне отреагировали на грядущее изменение правил расчета утильсбора, из-за которого машины начнут дорожать.

Эксперт отметил, что в первую очередь это коснется гибридных автомобилей с самой большой мощностью двигателя. Россияне приобрели их за октябрь более 6 тысяч единиц, что на 62% выше, чем месяцем ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикатранспортавтовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

