13 ноября, 12:30

Транспорт

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла около 3,5 млн руб

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла около 3,5 млн руб

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла около 3,5 миллиона рублей – это рекордный показатель за всю историю наблюдений за рынком, сообщает "Автостат".

За месяц стоимость автомобилей выросла на 2%. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом – на 8%. Кроме того, цена превышает 3 миллиона уже 15 месяцев подряд.

Также дорожают и подержанные авто, сейчас они в среднем стоят 1,23 миллиона рублей. За последние 4 года их стоимость выросла более чем на 70%. При этом результаты опроса показали, что каждый пятый россиянин в ближайшие полгода планирует покупку автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

