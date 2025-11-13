Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале с 13 ноября

С 13 ноября на Ленинградском вокзале изменится схема прохода к поездам и выхода в город для прибывающих пассажиров. Вход в метро на месте распределительной площадки временно закрыт в связи с ремонтом.

На время работ для выхода на платформы дальнего следования установили два павильона. Все поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию, но маршрут к составам дальнего следования и "Сапсанам" изменился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.