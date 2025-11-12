Форма поиска по сайту

12 ноября, 09:45

Российские автодилеры нашли способ обходить повышенную ставку утильсбора

Российские автодилеры китайских машин нашли способ обходить повышенную ставку утилизационного сбора. Из-за нее импортные авто с мощностью более 160 лошадиных сил значительно вырастут в цене.

Размер сбора будет колебаться от 750 тысяч до 4,5 миллиона рублей за машину. Покупателям предложили покупать автомобили с низкой мощностью, а после повышать ее с помощью чип-тюнинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

