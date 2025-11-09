Periodico: три человека погибли и 15 пострадали на побережье Тенерифе из-за мощных волн

Фото: 123RF.com/anaiacobphotography

Мощные волны, обрушившиеся на побережье испанского острова Тенерифе, унесли жизни трех человек, еще 15 человек пострадали, сообщает газета Periodico.

По данным газеты, инциденты произошли в субботу, 8 ноября, в прибрежных зонах городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе.

Среди погибших – 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена, отмечает издание.

Издание уточняет, что все происшествия стали результатом неосторожности людей. В частности, в Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за пределами огражденной буями зоны.

"Трое мужчин получили серьезные травмы: у одного – травма бедра, у другого – разных частей тела, третий получил травму ноги", – подчеркнуло издание.

В публикации отмечается, что оставшиеся 12 пострадавших получили травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах погибли два человека, были эвакуированы свыше 1 миллиона человек. Метеорологи предупреждали о ветре скоростью свыше 51 метра в секунду с порывами до 64 метров в секунду и проливных дождях.