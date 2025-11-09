GMA News: число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 224

Фото: ТАСС/AP/Jacqueline Hernandez

Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 224. Об этом сообщает GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны республики.

В частности, на острове Себу подтверждена гибель 158 человек. В настоящий момент пропавшими без вести также числятся 109 человек.

Всего в стране пострадали 526 человек. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения, многие были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший объявил о введении в республике режима национального бедствия.

Основной удар стихии пришелся на остров Себу. В радиусе действия тайфуна максимальная скорость ветра составляла 130 километров в час с порывами до 180 километров в час. Из-за "Калмаэги" пришлось эвакуировать около 387 тысяч человек.

В посольстве России в Филиппинах не получали сведений о пострадавших российских гражданах. Однако всем россиянам в республике диппредставительство посоветовало не выходить на улицу и не выезжать в подверженные наводнениям и оползням зоны.

Владимир Путин выразил искренние соболезнования Маркосу в связи с большим количеством жертв и разрушений, вызванных тайфуном. Он отметил, что россияне разделяют скорбь родственников погибших филиппинцев.