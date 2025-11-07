Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 180 человек

Фото: ТАСС/AP/Jacqueline Hernandez

Количество жертв от обрушившегося на Филиппины тайфуна "Калмаэги" выросло до 188 человек. Об этом рассказали в управлении гражданской обороны республики, передает газета Inquirer.

В ведомстве уточнили, что тела многих погибших были обнаружены в провинции Себу. По предварительным подсчетам, еще 135 человек числятся пропавшими, а 96 – пострадавшими. При этом в управлении гражданской обороны республики предупредили о возможном увеличении числа жертв.

В свою очередь, в посольстве России в Филиппинах рассказали РИА Новости, что не получали сведений о пострадавших от тайфуна российских гражданах. Однако всем россиянам, которые находятся в республике, диппредставительство посоветовало не выходить на улицу и не выезжать в подверженные наводнениям и оползням зоны.

Основной удар стихии пришелся на остров Себу. Там из-за сильных ливней оказались затоплены улицы. В радиусе действия тайфуна максимальная скорость ветра составляла 130 километров в час с порывами до 180 километров в час.

Из-за "Калмаэги" пришлось эвакуировать около 387 тысяч человек, а также объявить в 53 населенных пунктах чрезвычайное положение. Помимо этого, президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший ввел "режим национального бедствия" в стране.

Владимир Путин выразил искренние соболезнования Маркосу в связи с большим количеством жертв и разрушений, вызванных тайфуном. Он отметил, что россияне разделяют скорбь родственников погибших филиппинцев. Президент выразил надежду на скорейшее преодоление последствий стихийного бедствия.