ABS-CBN News: 2 человека погибли на Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг"

Два человека погибли и свыше 1 миллиона эвакуированы из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN News.

По данным телеканала, метеорологи предупреждают о ветре скоростью свыше 51 метра в секунду с порывами до 64 метров в секунду и проливных дождях почти на всей территории страны. Из-за непогоды отменено более 300 внутренних и международных авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в результате удара тайфуна "Калмаэги" погибли 224 человека. Без вести пропавшими считаются 109 человек. Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший объявил о введении в республике режима национального бедствия.

Наибольшие разрушения тайфун причинил на острове Себу, где скорость ветра достигала 130 километров в час, а его порывы – 180 километров в час. В свою очередь, в посольстве России в Филиппинах не получали сведений о пострадавших россиянах.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с большим количеством жертв и разрушений. Он заявил, что россияне скорбят вместе с филиппинцами, и пожелал как можно быстрее справиться с последствиями бедствия.