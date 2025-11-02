Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке выросло до 28

Фото: ТАСС/EPA/Orlando Barria

Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил премьер-министр государства Эндрю Холнесс в соцсети Х.

Всего жертвами стихии стали как минимум 40 человек. В числе погибших – жители Гаити, Доминиканы и Ямайки.

Ураган "Мелисса", который принес разрушительные ветры, проливные дожди и опасный шторм, наблюдался возле столицы Ямайки 28 октября. Максимальная скорость ветра составила 82 метра в секунду.

"Мелисса" оценивалась как ураган 4–5 категории по шкале Саффира – Симпсона. Из-за этого на Ямайке и Кубе началась эвакуация. Под угрозой были Гаити и Доминикана. Гражданам также советовали не выходить из убежищ.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что повреждения отелей в кубинской провинции Ольгин незначительны. В США уже пообещали предоставить гуманитарную помощь стране.

На Ямайке "Мелисса" сильно повредила инфраструктуру города Монтего-Бей – были затоплены административные здания, городская больница, приют для бездомных и два этажа мэрии. Аэропорт имени Сангстера тоже был поврежден. В частности, в здании обвалилась крыша, терминал был затоплен.

