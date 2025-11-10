Супертайфун "Фунг-Вонг" может окрепнуть на Филиппинах в ближайшие сутки

Фото: ТАСС/EPA/BENJO CARAG

Супертайфун "Фунг-Вонг", накрывший Филиппины, может окрепнуть в ближайшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков на 03:00 по московскому времени, скорость ветра в районе тайфуна достигала 33 метров в секунду, а порывы составляли 48 метров в секунду. При этом во вторник, 11 ноября, ожидается ветер до 40 метров в секунду и порывы до 58 метров в секунду.

Из-за "Фунг-Вонга" на Филиппинах погибли два человека, еще свыше 1 миллиона были эвакуированы. Также на фоне непогоды отменено более 300 внутренних и международных авиарейсов.

Кроме того, на Филиппины обрушился тайфун "Калмаэги". В результате погибли 224 человека. Без вести пропавшими считаются 109 человек. Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший объявил о введении в республике режима национального бедствия.

Наибольшие разрушения тайфун причинил на острове Себу, где скорость ветра достигала 130 километров в час, а его порывы – 180 километров в час. В свою очередь, в посольстве России в Филиппинах не получали сведений о пострадавших россиянах.

