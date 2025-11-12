Москва закупит еще 100 электробусов российского производства

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Столица планирует закупить еще 100 современных электробусов, созданных в России. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать экологичный, комфортный и надежный транспорт", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

По его словам, новые электробусы будут постепенно заменять автобусы на городских маршрутах. На данный момент столица является лидером среди европейских городов по количеству электротранспорта. При этом маршруты обслуживают уже свыше 2 660 современных электробусов, подчеркнул Ликсутов.

Ранее в Москве ввели 6 новых остановок для 15 маршрутов наземного транспорта. 3 из них были перенесены в более удобные места, а всего изменения затронули 8 районов города.

Новая остановка появилась у станции метро "Молодежная" для маршрута 127. "Площадь Гагарина" стала доступна на Проектируемом проезде № 4432 для маршрута 553, а для автобусов 250, 361, 712, 288 и с976 в обе стороны работает остановка "Улица Островитянова, 27".

