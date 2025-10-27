В АКОРТ заявили, что фиксация цен грозит дефицитом продуктов

Фото: depositphotos/06photo

Введение обязательной фиксации цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к сбоям в поставках продукции. С таким предупреждением выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в обращении к министру сельского хозяйства Оксане Лут, сообщает газета "Известия".

Поводом для обращения стали поправки Минсельхоза в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", которые предполагают законодательное закрепление доли прямых долгосрочных договоров с фиксированной ценой между сетями и поставщиками социально значимых товаров.

"Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и тому подобное) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на "серый" рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов", – отмечается в письме.

Представители ассоциации считают, что цель законопроекта – обеспечение стабильности рыночных цен в условиях рыночной экономики – выглядит недостижимой.

Председатель президиума АКОРТа Станислав Богданов пояснил, что подготовка обращения связана с обеспокоенностью всех участников товаропроводящей цепи. По его словам, доля долгосрочных договоров естественным образом меняется в течение года в зависимости от сезонности и переговорных кампаний с поставщиками. Например, когда запасы местных овощей для борщевого набора заканчиваются, долгосрочные контракты перестают действовать, и начинаются переговоры по закупкам на новый сезон.

Ранее сообщалось, что красная икра и красная рыба могут подешеветь в России к Новому году благодаря высокому улову в этом сезоне. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объем добычи достаточен для обеспечения внутреннего рынка и экспорта. Также он выразил надежду, что рост предложения приведет к снижению цен в соответствии с рыночными механизмами.