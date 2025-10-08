Экономист Сафонов: труд эквадорцев будет дешевле труда россиян при выращивании бананов

Фото: depositphotos/MSeN

Труд жителей Эквадора – одного из крупнейших мировых экспортеров бананов – при выращивании и перевозке плодов будет дешевле, чем труд россиян. Таким мнением в эфире радио КП поделился профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Так эксперт прокомментировал новость о том, что в России начали строить первые теплицы для бананов. Он уточнил, что плоды растут на определенной почве, у которой своя специфика. Воссоздать эти условия в РФ можно, но это "смешно", подчеркнул Сафонов.

"Те же самые огурцы и помидоры, скороспелые можно несколько раз за сезон собирать. А вот такие плоды, я не знаю, я прикинул, может быть, речь идет о том, чтобы на Камчатку куда-нибудь поставить такую теплицу, там все-таки геотермальные воды, все-таки подешевле будет это производить. И самое главное, что, когда самолетами туда доставляют эту продукцию, она дорожает неимоверно", – рассказал он.

Экономист отметил, что стоимость килограмма тепличных огурцов равна цене килограмма бананов, привезенного в Россию "бог знает откуда".

Ранее российское правительство включило бананы в список сельскохозяйственной продукции страны. В данный перечень входит то, что производят и перерабатывают сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и профессиональные образовательные организации, а также вузы России.