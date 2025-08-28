Нутрициолог Фарисеева: вылечить депрессию с помощью бананов невозможно

Фото: depositphotos/MSeN

Вылечить депрессию с помощью бананов невозможно, рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева, передает News.ru.

Эксперт прокомментировала исследование ученых, которые выяснили, что калий предотвращает риск развития депрессии. По словам Фарисеевой, даже пять бананов не смогут дать его суточной нормы.

Кроме того, эксперт подчеркнула – исследование специалистов носило наблюдательный характер и нет точных подтверждений, что от уровня калия зависит выработка дофамина и серотонина.

Мозг человека – сложный элемент, который состоит из нервных волокон, объяснила эксперт. Сигналы между клетками передаются при помощи нейромедиаторов, к которым как раз относятся дофамин и серотонин, но для их слаженной работы важны многие микроэлементы, в том числе магний, кальций и цинк, подчеркнула эксперт.

Нутрициолог добавила, что проведенное исследование показало, что нет какого-либо одного элемента, который будет поддерживать психическое здоровье. Важно сбалансированное сочетание всех питательных веществ, заключила Фарисеева.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, как бороться с тягой к мучному. По ее словам, существуют физиологические и психологические причины этого. Иногда организм ищет энергии и нутриентов, а иногда – тепла и объятий.

