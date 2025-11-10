Предприниматели могут организовать мероприятие "Зимы в Москве" на своей площадке

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Прием заявок на участие в новом сезоне городского проекта "Зима в Москве" открылся с ноября в разделе "Время возможностей для бизнеса" на mos.ru. Предприниматели могут организовать мероприятие проекта на своей площадке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026-го компаниям из сфер торговли, общественного питания, образования, услуг, индустрии красоты, творчества, культуры, спорта и гостиничного бизнеса необходимо сформировать торговое предложение для жителей и гостей города. В ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) подготовили инструкцию о том, как присоединиться к проекту и получить поддержку.

Сначала предпринимателю нужно создать спецпредложение: акцию с бесплатными подарками или скидку. Также можно организовать бесплатное мероприятие: лекцию, мастер-класс, пробное занятие и прочее.

Заявку можно подать на сайте проекта "Зима в Москве" или на mos.ru, выбрав вариант "На своей территории". После авторизации на mbm.mos.ru нужно будет заполнить форму, в которой необходимо указать информацию о компании, описать предложение и оставить контактные данные. Там же можно выбрать более удобный способ получения материалов для брендирования своей площадки в фирменном стиле проекта.

Заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней. При этом можно изменить условия акции, отправив запрос на почту mbm_vremya-vozm@mbm.mos.ru. Однако сделать это нужно не позднее чем за три рабочих дня до начала мероприятия.

При одобрении заявки МБМ отправляет уведомление и вручает зимний "Бизнес-бокс" – это набор инструментов, который подготовили лидеры рынка для развития своего дела.

Участники проекта смогут сэкономить время и ресурсы на рекламе, поскольку они получат пиар-поддержку в СМИ и соцсетях. Помимо этого, информацию о них разместят в туристическом сервисе Russpass и геосервисах 2ГИС и "Яндекс Карты".

Задать интересующие вопросы и получить бесплатную консультацию можно по телефону 8 (495) 225⁠-14⁠-14.

"Зима в Москве" стартует 1 декабря. В этот раз она объединит более 400 городских площадок. В рамках проекта состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы".

Свыше 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве". Предприниматели представят продукцию в арт-павильонах "Сделано в Москве".