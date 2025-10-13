"Деньги 24": покупка квартиры стала выгоднее аренды в Москве впервые за 7 лет

В Москве впервые за 7 лет покупка квартиры стала выгоднее аренды. Это выяснили эксперты.

Согласно индикатору price-to-rent, недвижимость в столице дошла до показателя 15,9 пункта, который соответствует отметке "покупать". До этого минимальное значение было зафиксировано в 2021 году, когда индикатор составлял 16,6 пункта.

Как это удалось подсчитать и стоит ли доверять таким расчетам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.