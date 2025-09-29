Аналитик Иванов: Москва – один из городов с минимальной разницей цены "однушек" и "двушек"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в топ-3 мегаполисов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке. Об этом газете "Известия" рассказал ведущий аналитик одного из агентств недвижимости Александр Иванов.

По словам эксперта, чем меньше разница между ценой "квадрата" в студиях и однокомнатных квартирах, тем сложнее после их продажи улучшать жилищные условия, так как это потребует дополнительных вложений.

В целом по России с учетом крупных, средних и малых городов средняя стоимость "квадрата" в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% дороже, чем в двухкомнатных. При этом в 2024 году эта разница составляла 16,4%, отметил собеседник издания.

В числе лидеров по доступности покупки двухкомнатной квартиры после продажи студии или "однушки" на вторичном рынке среди мегаполисов – Екатеринбург. Там средняя цена "квадрата" малогабаритного жилья на 13,7% выше, чем в двухкомнатных квартирах.

Затем следуют Ростов-на-Дону (11,9%), Волгоград и Челябинск (по 11,8%), Воронеж (10%) и Самара (9,7%). Также в десятке лидеров оказались Казань (6,9%), Пермь (8,1%), Красноярск (7%), Новосибирск (6,8%) и Краснодар (6,7%).

"Пока ставки по рыночной ипотеке остаются высокими, тренд на снижение разницы в мегаполисах будет сохраняться, в меньших городах ситуация будет более стабильной", – пояснил аналитик.

При этом снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4% не решит проблему доступности жилья для граждан, поскольку ключевым фактором является стоимость квартир, заявила ранее эксперт Ирина Радченко. Она уточнила, что стоимость "квадрата" за последнее время выросла почти в два раза, а в некоторых городах – втрое.

По ее мнению, снижение ставки с 6 до 4% "погоды не сделает" ни для демографии, ни для девелоперов.