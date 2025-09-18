Цены на аренду однокомнатных квартир выросли в Москве. В августе они подорожали в среднем до 71 тысячи рублей в месяц. Дороже всего на данный момент снимать однушку в центре. Она будет стоить чуть больше 100 тысяч рублей.

На втором месте оказался северо-запад столицы. Аренда здесь обойдется в 86 тысяч рублей в месяц. Самые недорогие квартиры можно найти в Новомосковском административном округе. Они будут стоить около 60 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.