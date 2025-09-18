Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:30

Город

Цены на аренду однокомнатных квартир выросли в Москве

Цены на аренду однокомнатных квартир выросли в Москве

Более 60 столичных улиц и набережных перекроют 20 и 21 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 19 градусов 18 сентября

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

В московских парках начались работы по консервации бассейнов на зиму

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Цены на аренду однокомнатных квартир выросли в Москве. В августе они подорожали в среднем до 71 тысячи рублей в месяц. Дороже всего на данный момент снимать однушку в центре. Она будет стоить чуть больше 100 тысяч рублей.

На втором месте оказался северо-запад столицы. Аренда здесь обойдется в 86 тысяч рублей в месяц. Самые недорогие квартиры можно найти в Новомосковском административном округе. Они будут стоить около 60 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова