Девять автобусных маршрутов скорректируют в 24 районах Москвы с 15 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Девять маршрутов автобусов и электробусов будут скорректированы в 24 районах Москвы с 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в рамках изменений часть маршрутов будет продлена, а для уменьшения интервалов движения на востребованных направлениях будут запущены новые рейсы. В результате горожане смогут быстрее добираться до соцобъектов и станций рельсового каркаса.

В частности, на маршруте № 906а вводятся дополнительные автобусы, которые будут курсировать в будние дни в часы пик. В результате работники промзоны и технопарка, расположенного в Троицке, смогут быстрее пересаживаться на другие виды наземного транспорта, который проезжает по Калужскому шоссе.

Помимо этого, автобусы № с162 будут теперь курсировать до станции метро "Пыхтино". Ранее общественный транспорт доезжал до станции МЦД Толстопальцево. Благодаря этой корректировке у жителей жилых комплексов в ТиНАО появится удобная беспересадочная связь с Солнцевской веткой.

Кроме того, автобусы № с369 будут курсировать чаще после того, как его маршрут будет объединен с рейсом № 69. Аналогичная корректировка была осуществлена в Капотне, где в результате объединения маршрутов № 54 и № 655к появился новый рейс № с754.

В свою очередь, в Северном и Южном Бутово будет перераспределен выпуск общественного транспорта на более востребованные маршруты. В связи с этим автобусы № 165 и № 877 перестанут курсировать, а рейсы № 293, № 213 и № 895 будут проезжать чаще.

Между тем в Тропарево-Никулино и Очаково-Матвеевском рейс № 630 включат в состав маршрутов № 226 и № 329.



В связи с изменениями на маршрутах будут курсировать свыше 70 новых автобусов и электробусов, которые оборудованы всем необходимым для каждой категории граждан. Ликсутов уточнил, что по поручению Сергея Собянина власти делают так, чтобы наземный транспорт был удобнее и быстрее для пассажиров.

Кроме того, с 15 ноября будут запущены два новых автобусных маршрута от станции метро "Филевский парк" до микрорайона Новая Трехгорка и поселка Заречье городского округа Одинцово.

Всего с начала осени было запущено 11 рейсов из столицы в ближайшее Подмосковье, еще 12 планируется ввести в декабре. На линию выйдут 14 современных автобусов большого класса, которые будут оборудованы по всем высоким московским стандартам.

