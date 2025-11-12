Два новых автобусных маршрута до подмосковного Одинцова появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Два новых автобусных маршрута от станции метро "Филевский парк" до микрорайона Новая Трехгорка и поселка Заречье городского округа Одинцово запустят с 15 ноября. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Всего с начала осени запустили уже 11 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье, еще 12 планируем ввести в декабре", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

Всего на линию выйдут 14 современных автобусов большого класса, которые будут оборудованы по всем высоким московским стандартам.

Проезд по "Тройке" на маршруте 1139 составит 63–97 рублей, а по банковской карте – 64–98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Карту необходимо будет прикладывать дважды, на вход и выход.

Цена проезда на маршруте 1818 составит 63 и 64 рубля по "Тройке" и банковской карте соответственно. Здесь тариф фиксированный, прикладывать карту нужно только на вход.

Отмечается, что доступен проход по картам москвича и жителя Московской области. Бесплатно могут проехать льготные категории граждан и лица в возрасте до 60 лет, имеющие право на бесплатный проезд в областных маршрутах.

На них действуют единые билеты зоны "Пригород" по картам москвича обучающихся, жители области тоже могут оплатить проезд по единым абонементам "Пригород".



Первые пригородные автобусные маршруты из Москвы в Одинцово были запущены 8 ноября. Автобусы стали ходить от станции метро "Крылатское" до Барвихи, а также до Московской городской больницы № 62 в Истре. Маршруты прошли по Рублево-Успенскому шоссе. Всего на линию вышли семь современных автобусов большого класса, оборудованных по высоким московским стандартам.

