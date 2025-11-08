Тестирование российского лайнера с двигателями ПД-8 завершилось в подмосковном Жуковском

Тестирование российского лайнера SJ-100 с двигателями ПД-8 завершилось в подмосковном Жуковском. Специалисты проверили, как самолет справляется со взлетом и посадкой в условиях сильного дождя.

Для этого построили специальный бассейн длиной более 70 метров и установили его на взлетно-посадочную полосу, где и разгонялся лайнер. Самолет успешно справился с задачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.