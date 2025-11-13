Верховный суд признал неправомерным увеличение пошлины на ввоз авто в РФ

Фото: depositphotos/andreyuu

Верховный суд России признал неправомерным увеличение пошлины на ввоз приобретенного россиянкой автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Женщина заключила агентский договор на покупку подержанного авто в Южной Корее стоимостью 57,8 тысячи долларов. При этом размер ввозной пошлины составил 2,6 миллиона рублей.

"Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичное транспортное средство продавалось почти в три раза дороже", – говорится в сообщении.

В результате россиянку обязали доплатить еще 2,8 миллиона рублей, однако она оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца, но апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение таможенного органа.

Как разъяснил Верховный суд России, в подобных случаях покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и, как правило, ограничены в возможности представления коммерческих документов. Согласно отдельному закреплению правил, в случае несогласия со сведениями декларанта бремя доказывания возлагается на таможенный орган.

Судебная коллегия по экономическим спорам в итоге оставила в силе решение суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей вступят в силу 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

При этом для россиян, которые ввозят машины с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты.

