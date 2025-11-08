Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Собянин: каждый третий ученик Москвы участвует во Всероссийской олимпиаде школьников

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Собянин: представители военных династий посетили музей на Красной площади

Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 1941 года

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Новая эстакада на шоссе Энтузиастов в Москве разгрузит перекресток, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, это важный проект для транспортной инфраструктуры Ивановского района.

Путепровод разгрузит перекресток на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом, где очень высокая интенсивность движения. Сейчас началась подготовка к монтажу пролета строения. Объект планируют завершить в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика