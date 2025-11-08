Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Новая эстакада на шоссе Энтузиастов в Москве разгрузит перекресток, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, это важный проект для транспортной инфраструктуры Ивановского района.

Путепровод разгрузит перекресток на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом, где очень высокая интенсивность движения. Сейчас началась подготовка к монтажу пролета строения. Объект планируют завершить в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.