Сергей Собянин сообщил о победе москвичей на чемпионате высоких технологий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"/Николай Гынгазов

Школьники и студенты колледжей из Москвы завоевали 12 медалей по итогам чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

Всего московская команда получила две золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Учащиеся принимали участие в соревнованиях по 14 направлениям – от кибериммунной автономности до интеллектуальных систем агропроизводства.

Как уточнил мэр, в составе сборной были студенты и ученики:



Московского государственного образовательного комплекса;

Московского индустриального колледжа;

колледжа "26 КАДР";

колледжа полиции;

колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова;

Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно";

колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина;

школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева;

Дворца творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова".

Кроме того, команда столицы получила награду в международном зачете по направлению "Исследование новых веществ и материалов" и взяла медаль в той же компетенции корпоративного зачета.

Собянин обратил внимание, что московская сборная лидирует в общем медальном зачете данного чемпионата уже третий год подряд.

"Поздравляю ребят и наставников с блестящим результатом!" – заключил глава города.

