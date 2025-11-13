Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начнется не ранее 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в следующем году начнется не ранее 1 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех учебных предметов", – приводит слова Музаева пресс-служба ведомства.

Глава Рособрнадзора провел совещание с руководителями региональных органов управления образованием, в ходе которого обсуждались итоги кампаний ЕГЭ и ОГЭ 2025 года и задачи на 2026-й. По словам Музаева, приказы с расписанием экзаменов на следующий год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором, они готовятся к регистрации в Минюсте.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что духовно-нравственная культура России (ДНКР) может войти в перечень предметов для сдачи ЕГЭ. При этом точных сроков он не назвал.

Спустя время министерство опровергло подобные планы. Там объяснили, что ДНКР развивает другие дисциплины – историю, обществознание и литературу, которые уже являются частью ЕГЭ.