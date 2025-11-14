Ветер привел к повреждениям деревьев в Москве

Фото: РИА Нововсти/Алексей Мальгавко

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) зафиксировали случаи повреждения деревьев в Москве из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время скорость его порывов достигает 17 метров в секунду, в связи с чем москвичей и гостей города призывают быть внимательными при нахождении на улице в непогоду, а также не стоять под деревьями и не парковать под ними машины.

Вместе с тем в КГХ уточнили, что городские службы незамедлительно приступают к распиловке и вывозу поваленных деревьев.

К утру пятницы, 14 ноября, порывы ветра достигли штормовых значений. Синоптики поясняли, что усиление его скорости связано с североатлантическим циклоном Quirin, который бушевал на северо-западной части России.

Ожидается, что ветреная погода сохранится в столице до конца суток. Однако желтый уровень опасности будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

На фоне прогнозов горожанам напомнили о номере экстренных служб 112 и едином телефоне доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637⁠-31⁠-01, на которые можно позвонить при возникновении чрезвычайной ситуации.

