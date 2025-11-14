Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:20

Общество

Порывы ветра достигли штормового уровня в Москве 14 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порывы ветра достигли штормовых значений в Москве 14 ноября. Их скорость составила 15 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Шереметьево и Внуково порывы ветра достигают 15 метров в секунду", – отметил он.

Синоптик рекомендовал не парковать автомобили в зоне деревьев и плохо закрепленных конструкций. Он также напомнил, что в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 23:00 субботы, 15 ноября.

Как подчеркнул метеоролог, усиление порывов ветра связано с североатлантическим циклоном Quirin, который бушевал на северо-западной части России.

При этом уже 15 и 16 ноября в Москве прогнозируется резкое изменение погоды. В городе ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится до минус 5 градусов. На дорогах образуется гололедица, на провода и деревья может налипнуть мокрый снег.

На фоне этого в МЧС призвали горожан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и следить за детьми.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика