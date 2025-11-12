Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работа столичной системы отопления была скорректирована из-за похолодания, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня (12 ноября. – Прим. ред.) среднесуточная составляет уже всего лишь 3 градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76–79 градусов", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Вице-мэр уточнил, что выбор технологических режимов системы централизованного теплоснабжения зависит от температуры наружного воздуха. При этом решения об их корректировке принимаются заранее, на основе краткосрочных прогнозов погоды.

Регулировка подачи тепла осуществляется с помощью двух основных параметров: изменения температуры теплоносителя и его объема. Корректировка работы данной системы происходит под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, основываясь на данных с погодных датчиков и систем диспетчеризации, включая те, что установлены на тепловых пунктах.

Системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы в конце сентября. В частности, подача тепла была организована в жилые дома, соцучреждения, офисы, предприятия торговли и промышленности.

Также в столице работает горячая линия по вопросам отопления. По номеру 8 (800) 100⁠-23⁠-29 москвичи могут подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

