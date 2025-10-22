22 октября, 15:24Безопасность
В МОЭК рассказали, в каких случаях компания звонит своим клиентам
Фото: depositphotos/bacho123456
ПАО "МОЭК" может обзванивать клиентов с прямыми договорами на поставку тепла и горячей воды, но только в случае задолженности по оплате, предупредила пресс-служба компании.
В организации рассказали, что мошенники начали использовать тему отключения отопления и горячей воды, чтобы выманить данные. Злоумышленники обманывают москвичей, представляясь сотрудниками компании, и предлагают перезаключить договор на поставку тепла и горячей воды. Далее они требуют продиктовать данные паспорта, угрожая в случае отказа отключить коммунальные услуги.
"Никаких паспортных или других персональных данных при этом не запрашивают, операторы просто напоминают о необходимости оплатить", – говорится в сообщении.
В МОЭК уточнили, что при заключении соответствующих договоров представители фирмы не требуют подписывать бумажные документы или заполнять электронные формы, а также предоставления паспортных данных.
"Эти договоры заключаются автоматически со всеми жителями дома на основании решения общего собрания собственников или вследствие расторжения договора с УК из-за существенной задолженности", – пояснили там.
Вместе с тем с пользователями могут связаться по обычной или электронной почте для отправления долгового уведомления, в котором описаны способы погашения задолженности. Среди них – оплата через личный кабинет физического лица-клиента ПАО "МОЭК", онлайн-сервисы Сбербанка, ВТБ и Т-Банка, личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ или же в любом банке по реквизитам или через мобильное приложение по QR-коду.
При этом задолженности можно избежать, настроив автоплатеж в личном кабинете на сайте компании, рекомендовали в пресс-службе.
Ранее злоумышленники стали красть личные данные россиян, предлагая им работу или стажировку, рассказал ранее депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, соискатели доверяют электронным письмам и объявлениям в соцсетях.
Сами аферисты прибегают к разным приемам. Например, они просят жертв прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или номера банковских карт якобы для оформления договора.